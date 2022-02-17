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Симона Халеп не будет искать нового тренера

Теннис
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У нее есть спарринг-партнер

Симона Халеп не будет искать нового тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, недавно отказавшаяся от услуг тренера Адриана Марку, объявила, что не ищет себе нового наставника.

"Я не ищу тренера. Сейчас у меня нет тренера, но есть спарринг-партнёр. Я просто наслаждаюсь своим одиночеством и надеюсь, что смогу хорошо поработать. Не могу сказать, что это лучшая ситуация, но я с нетерпением жду возможности испытать себя и посмотреть, как всё пойдёт. Сейчас я чувствую некоторую свободу, так что думаю, что должна наслаждаться этим моментом", — приводит слова теннисистки Tennis World.

На этой неделе Симона Халеп выступает на турнире в Дубае. Спортсменка прекратила сотрудничество с Марку, длившееся с сентября прошлого года, после Australian Open.

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В статье: Симона Халеп
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