Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Серены Уильямс: Джокович ставит вакцинацию выше конкуренции за то, чтобы быть лучшим
Очень твёрдые принципы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал недавнее интервью серба Новака Джоковича, в котором он рассказал, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации.
"Я сильно удивлён заявлением Новака. Никогда бы не подумал, что он выберет такой вариант. Мы все знаем, что он соревнуется, чтобы быть лучшим в мире. Он конкурирует с Рафой Надалем и Роджером Федерером. У него лучшая позиция, он самый молодой из них. В среднем он чаще других выигрывал турниры "Большого шлема".
И теперь Новак ставит своё отношение к вакцинации выше конкуренции за то, чтобы быть лучшим. Это очень мощное заявление. Оно показывает, каким он является человеком. И я говорю это в позитивном ключе. У него очень твёрдые принципы", — цитирует Муратоглу Tennis365.
Популярное сейчас
- Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа
- Де Пена: Война в Украине? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь
- Швеция подвинула Китай, у Украины первая медаль. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Ястремская в Дубае во второй раз в карьере обыграла теннисистку из топ-3 рейтинга WTA
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО