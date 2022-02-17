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Тренер Серены Уильямс: Джокович ставит вакцинацию выше конкуренции за то, чтобы быть лучшим

Теннис
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Очень твёрдые принципы

Тренер Серены Уильямс: Джокович ставит вакцинацию выше конкуренции за то, чтобы быть лучшим

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, прокомментировал недавнее интервью серба Новака Джоковича, в котором он рассказал, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации.

"Я сильно удивлён заявлением Новака. Никогда бы не подумал, что он выберет такой вариант. Мы все знаем, что он соревнуется, чтобы быть лучшим в мире. Он конкурирует с Рафой Надалем и Роджером Федерером. У него лучшая позиция, он самый молодой из них. В среднем он чаще других выигрывал турниры "Большого шлема".

И теперь Новак ставит своё отношение к вакцинации выше конкуренции за то, чтобы быть лучшим. Это очень мощное заявление. Оно показывает, каким он является человеком. И я говорю это в позитивном ключе. У него очень твёрдые принципы", — цитирует Муратоглу Tennis365.

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В статье: Новак Джокович Серена Уильямс
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