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Ястремская покидает турнир в Дубае
Всему виной стала травма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA в ОАЭ
Дубай. Четвертьфинал
Даяна Ястремская - Маркета Вондроушова 5:7, 4:6
В первом сете украинская теннисистка вела со счётом 5:2 с брейком, но в следующем гейме не смогла реализовать сетбол на подаче соперницы. Во втором сете украинка взяла медицинский тайм-аут, в ходе которого физио затейпировала ей левое бедро.
После возобновления игры чешка смогла защитить свою подачу, отыграв два брейк-поинта, и выиграла ещё два гейма, завершив встречу с первого же матчбола.
Это был первый четвертьфинал для Даяны с октября прошлого года, когда она сыграла на этой же стадии в Курмайёре.
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