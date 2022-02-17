Ястремская покидает турнир в Дубае

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA в ОАЭ

Дубай. Четвертьфинал

Даяна Ястремская - Маркета Вондроушова 5:7, 4:6

В первом сете украинская теннисистка вела со счётом 5:2 с брейком, но в следующем гейме не смогла реализовать сетбол на подаче соперницы. Во втором сете украинка взяла медицинский тайм-аут, в ходе которого физио затейпировала ей левое бедро.

После возобновления игры чешка смогла защитить свою подачу, отыграв два брейк-поинта, и выиграла ещё два гейма, завершив встречу с первого же матчбола.

Это был первый четвертьфинал для Даяны с октября прошлого года, когда она сыграла на этой же стадии в Курмайёре.