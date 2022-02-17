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Ястремская покидает турнир в Дубае

Теннис
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Всему виной стала травма

Ястремская покидает турнир в Дубае

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даяна Ястремская завершила выступление на турнире WTA в ОАЭ

Дубай. Четвертьфинал
Даяна Ястремская - Маркета Вондроушова 5:7, 4:6

В первом сете украинская теннисистка вела со счётом 5:2 с брейком, но в следующем гейме не смогла реализовать сетбол на подаче соперницы. Во втором сете украинка взяла медицинский тайм-аут, в ходе которого физио затейпировала ей левое бедро.

После возобновления игры чешка смогла защитить свою подачу, отыграв два брейк-поинта, и выиграла ещё два гейма, завершив встречу с первого же матчбола.

Это был первый четвертьфинал для Даяны с октября прошлого года, когда она сыграла на этой же стадии в Курмайёре.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
БТУ

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