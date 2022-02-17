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Людмила Киченок продолжает борьбу за титул в парном разряде
Всего она со своей напарницей отдали лишь 1 гейм
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала очередную победу в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае.
В четвертьфинале украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла первых сеяных Эну Шибахару и Чжан Шуай (Япония / Китай).
Дубай.
Людмила Киченок / Елена Остапенко – Эна Шибахара / Чжан Шуай – 6:0, 6:1
В следующем раунде Людмила и Елена сыграют с Луцией Градецкокй и Саней Мирзой (Чехия / Индия).
Отметим, что Остапенко вышла и в полуфинал одиночного разряда.
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