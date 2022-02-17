Людмила Киченок продолжает борьбу за титул в парном разряде

Украинская теннисистка Людмила Киченок одержала очередную победу в парном разряде в рамках турнира WTA 500 в Дубае.

В четвертьфинале украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла первых сеяных Эну Шибахару и Чжан Шуай (Япония / Китай).

Дубай.

Людмила Киченок / Елена Остапенко – Эна Шибахара / Чжан Шуай – 6:0, 6:1

В следующем раунде Людмила и Елена сыграют с Луцией Градецкокй и Саней Мирзой (Чехия / Индия).

Отметим, что Остапенко вышла и в полуфинал одиночного разряда.