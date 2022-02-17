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Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Марселе

Теннис
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Все решилось в заключительном отрезке матча

Молчанов вышел в полуфинал парного турнира в Марселе

Фото: tennisua.org

Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов записал в свой актив еще одну победу в парном разряде в рамках турнира ATP 250 в Марселе.

В 1/4 финала Денис и россиянин Андрей Рублев переиграли французов Бенжамен Бонзи/Альбано Оливетти.

Марсель. 1/4 финала
Денис Молчанов / Андрей Рублев – Бенжамен Бонзи / Альбано Оливетти – 6:4, 5:7, 10-8

Далее Молчанову и Рублеву предстоит сыграть против победителей матча Гастон/Руне – Валков/Зелински.

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В статье: Денис Молчанов
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