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Людмила Киченок и Остапенко вышли в финал парного турнира в Дубае
В финале - матч против Кудерметовой и Мертенс
Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии вышли в финал парного разряда турнира WTA 500 в Дубае.
В полуфинале Киченок и Остапенко победили Саню Мирзу из Индии и чешку Луцию Градецку. Матч продолжался один час и 12 минут.
За весь поединок украинско-латвийская пара реализовала два брейкпоинта из 18, а также сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок.
В финале Киченок и Остапенко сыграют против россиянки Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс из Бельгии. Отметим, что Остапенко и Кудерметова встретятся в финале одиночного разряда турнира в Дубае.
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