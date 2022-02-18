Людмила Киченок и Остапенко вышли в финал парного турнира в Дубае

Украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии вышли в финал парного разряда турнира WTA 500 в Дубае.

В полуфинале Киченок и Остапенко победили Саню Мирзу из Индии и чешку Луцию Градецку. Матч продолжался один час и 12 минут.

За весь поединок украинско-латвийская пара реализовала два брейкпоинта из 18, а также сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок.

В финале Киченок и Остапенко сыграют против россиянки Вероники Кудерметовой и Элизе Мертенс из Бельгии. Отметим, что Остапенко и Кудерметова встретятся в финале одиночного разряда турнира в Дубае.