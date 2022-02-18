Джокович хочет сыграть на Australian Open несмотря на произошедшее

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об инциденте на Australian Open.

Напомним, что первая ракетка мира не смог выступить на турнире "Большого шлема" из-за аннулирования визы.

"Я всегда буду помнить всё хорошее, что произошло со мной в Мельбурне. У меня там были превосходные личные и профессиональные моменты. У меня отличная связь с Австралией, и результаты, которые я там демонстрирую, показывают это.

Всё, что произошло там в этом году, было полной неожиданностью. Забыть об этом будет тяжело, но я хочу вернуться в Австралию в будущем и снова играть на "Арене Рода Лэйвера", — приводит слова Джоковича Чемпионат со ссылкой на сербское телевидение.