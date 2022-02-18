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Джокович хочет сыграть на Australian Open несмотря на произошедшее

Теннис
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Новак готов бороться за победы в Австралии

Джокович хочет сыграть на Australian Open несмотря на произошедшее

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об инциденте на Australian Open.

Напомним, что первая ракетка мира не смог выступить на турнире "Большого шлема" из-за аннулирования визы.

"Я всегда буду помнить всё хорошее, что произошло со мной в Мельбурне. У меня там были превосходные личные и профессиональные моменты. У меня отличная связь с Австралией, и результаты, которые я там демонстрирую, показывают это.

Всё, что произошло там в этом году, было полной неожиданностью. Забыть об этом будет тяжело, но я хочу вернуться в Австралию в будущем и снова играть на "Арене Рода Лэйвера", — приводит слова Джоковича Чемпионат со ссылкой на сербское телевидение.

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В статье: Новак Джокович
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