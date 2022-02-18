Организаторы Кубка Дэвиса внесли изменения в формат проведения соревнований

Организаторы Кубка Дэвиса изменили формат проведения соревнования.

Основные изменения:

- групповой этап соревнований состоится в сентябре независимо от стадии плей-офф;

- групповой этап пройдёт в четырёх городах в 2022 году. В каждом из городов будет организована одна группа из четырёх команд;

- плей-офф, начиная с четвертьфиналов, и финал турнира пройдёт в ноябре в одном городе, который пока неизвестен.

Напомним, что матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который должен был проходить в Киеве 4 – 5 марта, будет перенесен за пределы нашей страны с сохранением указанных дат. На заседании Комитета Кубка Дэвиса ITF было принято соответствующее решение после ознакомления с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков.