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Организаторы Кубка Дэвиса внесли изменения в формат проведения соревнований
Даты матча будут изменены
Фото: sport.ru
Организаторы Кубка Дэвиса изменили формат проведения соревнования.
Основные изменения:
- групповой этап соревнований состоится в сентябре независимо от стадии плей-офф;
- групповой этап пройдёт в четырёх городах в 2022 году. В каждом из городов будет организована одна группа из четырёх команд;
- плей-офф, начиная с четвертьфиналов, и финал турнира пройдёт в ноябре в одном городе, который пока неизвестен.
Напомним, что матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса, который должен был проходить в Киеве 4 – 5 марта, будет перенесен за пределы нашей страны с сохранением указанных дат. На заседании Комитета Кубка Дэвиса ITF было принято соответствующее решение после ознакомления с докладом независимых советников по безопасности и контролю рисков.
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