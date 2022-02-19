Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк сыграет в основной сетке турнира в Дохе
Украинка одолела квалификацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №49) вышла в основную сетку турнира серии WTA 1000 в Дохе. В финале квалификации она обыграла представительницу США Клер Лю (WTA №94) со счетом 2-0 (7-5; 6-4).
Матч длился 2 часа и 1 минуту. За это время Костюк выполнила 1 подачу навылет, совершила 3 двойных ошибки и выиграла 4 гейма на приеме.
Кроме Костюк, в Дохе будут выступать Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Напомним, ранее организаторы Кубка Дэвиса
Популярное сейчас
- Днепр-1 потерпел первое поражение, Ворскла не побеждала. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Картушов в Металлисте, канадец в Черноморце. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Картушов перешел в Металлист, канадский новичок Черноморца. Главные новости за 18 февраля
- Эффектная победа Ястремской над третьей ракеткой мира. ВИДЕО
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО