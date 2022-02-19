Костюк сыграет в основной сетке турнира в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №49) вышла в основную сетку турнира серии WTA 1000 в Дохе. В финале квалификации она обыграла представительницу США Клер Лю (WTA №94) со счетом 2-0 (7-5; 6-4) .

Матч длился 2 часа и 1 минуту. За это время Костюк выполнила 1 подачу навылет, совершила 3 двойных ошибки и выиграла 4 гейма на приеме.

Кроме Костюк, в Дохе будут выступать Элина Свитолина и Ангелина Калинина.