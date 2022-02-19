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Костюк сыграет в основной сетке турнира в Дохе

Теннис
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Украинка одолела квалификацию

Костюк сыграет в основной сетке турнира в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №49) вышла в основную сетку турнира серии WTA 1000 в Дохе. В финале квалификации она обыграла представительницу США Клер Лю (WTA №94) со счетом 2-0 (7-5; 6-4).

Матч длился 2 часа и 1 минуту. За это время Костюк выполнила 1 подачу навылет, совершила 3 двойных ошибки и выиграла 4 гейма на приеме.

Кроме Костюк, в Дохе будут выступать Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Напомним, ранее организаторы Кубка Дэвиса внесли изменения в формат турнира.

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В статье: Марта Костюк
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