Свитолина, Костюк и Калинина узнали имена соперниц в Дохе

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина узнали имена соперниц на старте турнира серии WTA 1000 в Дохе.

Так, самая титулованная из наших спортсменок сыграет против Терезии Мартинцевой, победительница квалификации встретится с Аной Конюх, а 25-летняя теннисистка из Новой Каховки начнет соревнования против Вероники Кудерметовой.