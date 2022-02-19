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Свитолина, Костюк и Калинина узнали имена соперниц в Дохе

Теннис
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Будет непросто

Свитолина, Костюк и Калинина узнали имена соперниц в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина узнали имена соперниц на старте турнира серии WTA 1000 в Дохе.

Так, самая титулованная из наших спортсменок сыграет против Терезии Мартинцевой, победительница квалификации встретится с Аной Конюх, а 25-летняя теннисистка из Новой Каховки начнет соревнования против Вероники Кудерметовой.

Напомним, что ранее украинец Казаков стал чемпионом мира по снукеру.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина
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