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Свитолина, Костюк и Калинина узнали имена соперниц в Дохе
Будет непросто
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина узнали имена соперниц на старте турнира серии WTA 1000 в Дохе.
Так, самая титулованная из наших спортсменок сыграет против Терезии Мартинцевой, победительница квалификации встретится с Аной Конюх, а 25-летняя теннисистка из Новой Каховки начнет соревнования против Вероники Кудерметовой.
Напомним, что ранее украинец Казаков
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