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ATP. Определились финалисты турнира в Марселе

Теннис
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За победу сразятся два фаворита

ATP. Определились финалисты турнира в Марселе

Фото: Tennis365

UA-Футбол
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Марсель (ATP), в полуфинале турнира Феликс Оже-Альяссим обыграл Романа Сафиуллина, а Бенджамен Бонзи проиграл Андрею Рублеву.

Крытые корты, хард.

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Роман Сафиуллин (Россия)

7:6|7:6

Андрей Рублев (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция)

6:3|4:6|6:3

Финал пройдет 20 февраля.

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В статье: теннис Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссім
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