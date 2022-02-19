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ATP. Определились финалисты турнира в Марселе
За победу сразятся два фаворита
Фото: Tennis365
Марсель (ATP), в полуфинале турнира Феликс Оже-Альяссим обыграл Романа Сафиуллина, а Бенджамен Бонзи проиграл Андрею Рублеву.
Крытые корты, хард.
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Роман Сафиуллин (Россия)
7:6|7:6
Андрей Рублев (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция)
6:3|4:6|6:3
Финал пройдет 20 февраля.
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