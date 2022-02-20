Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко сыграет в основной сетке турнира в Гвадалахаре
Пожелаем Леси удачи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №121) выступит в основной сетке турнира в Гваделахаре (Мексика). Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля.
В первом круге наша соотечественница сыграет против россиянки Анастасии Потаповой (WTA №86). Это будет их первая очная встреча.
Напомним, что ранее определились
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Почеттино: Мы очень расстроены, потому что играли неплохо. Было много позитивных моментов
- Российский тренер без объяснений не включил украинского вингера в заявку на матч европейского чемпионата
- Когда Месси, Неймар и Мбаппе не решают. Нант - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча
- Ястремская в Дубае во второй раз в карьере обыграла теннисистку из топ-3 рейтинга WTA
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...