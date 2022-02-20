Цуренко сыграет в основной сетке турнира в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №121) выступит в основной сетке турнира в Гваделахаре (Мексика). Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля.

В первом круге наша соотечественница сыграет против россиянки Анастасии Потаповой (WTA №86). Это будет их первая очная встреча.