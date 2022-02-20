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Цуренко сыграет в основной сетке турнира в Гвадалахаре

Теннис
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Пожелаем Леси удачи

Цуренко сыграет в основной сетке турнира в Гвадалахаре

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №121) выступит в основной сетке турнира в Гваделахаре (Мексика). Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля.

В первом круге наша соотечественница сыграет против россиянки Анастасии Потаповой (WTA №86). Это будет их первая очная встреча.

Напомним, что ранее определились соперницы украинок на старте турнира в Дохе.

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В статье: Леся Цуренко
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