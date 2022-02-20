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Остапенко и Киченок проиграли парный финал в Дубай

Теннис
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Остапенко и Киченок проиграли парный финал в Дубай

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с победительницей турнира в Дубай в одиночном разряде, латвийкой Еленой Остапенко проиграла в финале парных соревнований.

В решающем матче за главный титул они уступили российско-бельгийскому дуэту Кудерметова/Мертенс.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу триумфаторок поединка, в активе которых 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейков.

Отметим, что в активе Людмилы Киченок за всю карьеру 5 выигранных парных турниров.

Напомним, что ранее Леся Цуренко заявилась на турнир в Мексике.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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