Остапенко и Киченок проиграли парный финал в Дубай

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с победительницей турнира в Дубай в одиночном разряде, латвийкой Еленой Остапенко проиграла в финале парных соревнований.

В решающем матче за главный титул они уступили российско-бельгийскому дуэту Кудерметова/Мертенс.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу триумфаторок поединка, в активе которых 3 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейков.

Отметим, что в активе Людмилы Киченок за всю карьеру 5 выигранных парных турниров.