Сергей Стаховский почтил героев Небесной сотни

Украинский теннисист Сергей Стаховский на своей официальной странице в Instagram почтил память героев Небесной сотни.

"Невозможно знать будущее. Страх есть у каждого из нас: потерять жизнь, будущее детей, работу, семью – их много, и они разные.

8 лет назад беспрецедентно большое количество людей перестало бояться смерти. Они рисковали жизнью для, неродного по крови, но родного по взглядам и родине, человека. В этот день я чту память героев, жизнь которых должна была наполняться любовью и эмоциями, а наполнилась враждебными пулями.

Наша независимость нам очень дорого обошлась. Мы по сей день за нее платим.

Помня это, у нас нет права отступить. Мы должны уважать жертву Небесной Сотни и всех защитников Украины, отдавших жизнь за нашу свободу.

Сегодня в 20:00 зажгите свечу, вспомните в молитве всех, кто не вернулся домой" – написал он.