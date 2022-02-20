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Сергей Стаховский почтил героев Небесной сотни
Вечная память всем героям
Украинский теннисист Сергей Стаховский на своей официальной странице в Instagram почтил память героев Небесной сотни.
"Невозможно знать будущее. Страх есть у каждого из нас: потерять жизнь, будущее детей, работу, семью – их много, и они разные.
8 лет назад беспрецедентно большое количество людей перестало бояться смерти. Они рисковали жизнью для, неродного по крови, но родного по взглядам и родине, человека. В этот день я чту память героев, жизнь которых должна была наполняться любовью и эмоциями, а наполнилась враждебными пулями.
Наша независимость нам очень дорого обошлась. Мы по сей день за нее платим.
Помня это, у нас нет права отступить. Мы должны уважать жертву Небесной Сотни и всех защитников Украины, отдавших жизнь за нашу свободу.
Сегодня в 20:00 зажгите свечу, вспомните в молитве всех, кто не вернулся домой" – написал он.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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