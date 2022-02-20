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Украинец Молчанов сыграет в парном финале престижного турнира во Франции
Желаем победы
Фото: tennisua.org
Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с россиянином Андреем Рублевым одержали победу в полуфинале парного турнира ATP в Марселе, Франция.
Будущие финалисты соревнований совершили 4 подачи навылет и реализовали 3 из 12 брейк-поинтов. Матч продолжался 1 час 40 минут.
В решающем поединке за главный титул соревнований они сыграют против пары Клаассен / Маклахлен.
В случае победы Денис Молчанов завоюет дебютный титул на турнирах АТР в паре.
Напомним, что ранее украинка Киченок
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