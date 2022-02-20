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Украинская теннисистка Снигур проиграла в финале турнира ITF
Обидное поражение
Фото: Tek Deeps
Украинка Дарья Снигур проиграла в финале турнира ITF бельгийской теннисистке Грет Миннен.
Это уже 9 выход в финал для Дарьи, 6 из них она выиграла. Последняя победа – в ноябре 2021 года над словачкой Кристиной Кучовой.
Крытые корты, хард.
Грет Миннен (Бельгия) – Дарья Снигур (Украина)
6:4|6:3
Позиции в рейтинге WTA:
Миннен – 91
Снигур – 137
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