Украинская теннисистка Снигур проиграла в финале турнира ITF

Украинка Дарья Снигур проиграла в финале турнира ITF бельгийской теннисистке Грет Миннен.

Это уже 9 выход в финал для Дарьи, 6 из них она выиграла. Последняя победа – в ноябре 2021 года над словачкой Кристиной Кучовой.

Крытые корты, хард.

Грет Миннен (Бельгия) – Дарья Снигур (Украина)

6:4|6:3

Позиции в рейтинге WTA:

Миннен – 91

Снигур – 137