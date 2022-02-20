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Украинская теннисистка Снигур проиграла в финале турнира ITF

Теннис
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Обидное поражение

Украинская теннисистка Снигур проиграла в финале турнира ITF

Фото: Tek Deeps

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Дарья Снигур проиграла в финале турнира ITF бельгийской теннисистке Грет Миннен.

Это уже 9 выход в финал для Дарьи, 6 из них она выиграла. Последняя победа – в ноябре 2021 года над словачкой Кристиной Кучовой.

Крытые корты, хард.

Грет Миннен (Бельгия) – Дарья Снигур (Украина)

6:4|6:3

Позиции в рейтинге WTA:

Миннен – 91

Снигур – 137

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В статье: теннис Дарья Снигур
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