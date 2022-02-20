ATP. Оже-Альяссим проиграл в финале Рублеву

Марсель (ATP), в финале турнира Андрей Рублев обыграл Феликса Оже-Альяссима. Это девятый титул в карьере россиянина. Для Феликса это 10 выход в финал, 9 из них он проиграл.

Крытые корты, хард.

Андрей Рублев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)

7:5|7:6

Рублев является 7 ракеткой мира, Оже-Альяссим – 9.

Призовые турнира: 545 200 долларов.