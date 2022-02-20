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ATP. Оже-Альяссим проиграл в финале Рублеву
Это девятое поражение в 10 финалах
Фото: CTV News
Марсель (ATP), в финале турнира Андрей Рублев обыграл Феликса Оже-Альяссима. Это девятый титул в карьере россиянина. Для Феликса это 10 выход в финал, 9 из них он проиграл.
Крытые корты, хард.
Андрей Рублев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада)
7:5|7:6
Рублев является 7 ракеткой мира, Оже-Альяссим – 9.
Призовые турнира: 545 200 долларов.
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