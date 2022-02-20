ATP. Украинский теннисист Молчанов выиграл в финале парного турнира

Марсель (ATP), украинец Денис Молчанов выиграл парный финал турнира с россиянином Андреем Рублевым. Противниками были Бен Маклахлан и Равен Класен. Это первый парный титул для теннисиста, выступавшего 4 года за Молдавию, до смены гражданства в 2006. Молчанова также обвиняли в участии в договорных матчах.

Крытые корты, хард.

Денис Молчанов (Украина), Андрей Рублев (Россия) – Бен Маклахлен (Япония), Равен Классен (ЮАР)

4:6|7:5|10:7

Призовой фонд турнира: 622 610 евро.