Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ATP. Украинский теннисист Молчанов выиграл в финале парного турнира
Напарник – россиянин Андрей Рублев
Фото: Ubitennis
Марсель (ATP), украинец Денис Молчанов выиграл парный финал турнира с россиянином Андреем Рублевым. Противниками были Бен Маклахлан и Равен Класен. Это первый парный титул для теннисиста, выступавшего 4 года за Молдавию, до смены гражданства в 2006. Молчанова также обвиняли в участии в договорных матчах.
Крытые корты, хард.
Денис Молчанов (Украина), Андрей Рублев (Россия) – Бен Маклахлен (Япония), Равен Классен (ЮАР)
4:6|7:5|10:7
Призовой фонд турнира: 622 610 евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Брынзак рассказал о кадровых изменениях в национальной сборной Украины
- Назаренко: Динамо возьмет золото УПЛ. У киевлян каждый футболист знает, что ему делать на поле
- Российский тренер без объяснений не включил украинского вингера в заявку на матч европейского чемпионата
- Свитолина проиграла 35-й ракетке мира и покинула турнир в Дубае
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...