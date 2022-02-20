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Оже-Альяссим: Мое место среди лучших, я могу соперничать с любым

Теннис
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Амбициозные слова канадца

Оже-Альяссим: Мое место среди лучших, я могу соперничать с любым

Фото: NOS

UA-Футбол
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим дал интервью после поражения в финале турнира ATP в Марселе от Андрея Рублева. Он рассказал о том, что он ждет, когда в следующий раз сыграет на турнире:

"Я надеюсь, что буду еще немного выше (в рейтинге ATP). В конце концов, каждое место тяжело занять. Я осознаю тот факт, что все игроки выше меня являются очень хорошими соперниками. Но я думаю, что мое место среди лучших, я убежден в этом. Когда все в порядке, когда я эмоционально и физически готов, когда все так, как надо, я могу соперничать с любым. Я надеюсь, что к этому времени через год я уже буду в топ-8, а может и в топ-5".

Феликс Оже-Альяссим сейчас занимает 9 строчку рейтинга ATP.

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В статье: теннис Феликс Оже Альяссим
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