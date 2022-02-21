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Костюк проиграла на старте турнира в Дохе
Обидное поражение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк после двух побед в квалификации на старте основной сетки турнира WTA 1000 в Дохе в трех сетах за 2 часа и 15 минут проиграла 51-й ракетке мира Ане Конюх из Хорватии (6:4, 5:7, 3:6).
Костюк во втором сете вела 3:1, однако дожать Конюх не смогла. В решающей партии Марта при счете 3:3 провалила два подряд гейма на своей подаче и зачехлила ракетку.
В понедельник на Qatar Total Energies Open стартует Элина Свитолина, соперницей которой станет Тереза Мартинцова.
Ангелина Калинина снялась с турнира в Дохе из-за проблем со здоровьем.
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