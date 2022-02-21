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Свитолина драматично проиграла чешке и покинула турнир в Дохе

Теннис
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Кризис не отступает

Свитолина драматично проиграла чешке и покинула турнир в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в стартовом матче турнира WTA 1000 в Дохе в трех сетах за 3 часа и 2 минуты проиграла 42-й ракетке мира Терезе Мартинцовой (7:6, 5:7, 6:7).

В решающем сете Свитолина вела 5:3, однако в кульминационный момент не смогла подать на выход во второй круг, после чего провалила тайбрейк.

Украинка потерпела третье поражение в последних четырех матчах. В текущем сезоне Свитолина еще ни разу не проходила на турнирах WTA дальше второго круга.

Таким образом, все украинки досрочно завершили борьбу в Дохе. Ранее Марта Костюк в трех сетах проиграла Ане Конюх, а Ангелина Калинина снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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