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Надаль: Отказ Джоковича от вакцинации повлияет на историю Новака, а не на турниры Большого шлема

Теннис
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Новак пропустил Australian Open

Надаль: Отказ Джоковича от вакцинации повлияет на историю Новака, а не на турниры Большого шлема

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль прокомментировал недавнее интервью серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира признался, что готов пожертвовать участием в турнирах ради своих принципов и отношения к вакцинации.

"Это повлияет на историю Новака, если он не сможет играть. Это повлияет на него, а не на турниры "Большого шлема".

Кто бы ни выиграл наибольшее количество ТБШ, чему быть — того не миновать. Каждый принимает свои решения и должен жить с ними. Надеюсь, весь этот ужас с пандемией закончится и мы сможем вернуться к нормальной жизни — не только Новак, а вообще весь мир. Многие люди пострадали. Но если Новаку разрешат выступать непривитым — добро пожаловать", — приводит слова Надаля Eurosport.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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