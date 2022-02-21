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Илья Марченко пробился во второй круг челленджера в итальянском Форли

Теннис
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Победу далась украинцу тяжело

Илья Марченко пробился во второй круг челленджера в итальянском Форли

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко (ATP 222) в первом круге челленджера в итальянском Форли одержал победу над японцем Ясутаки Утиямы (ATP 196).

Илья Марченко - Ясутаки Утияма 6:2, 6:7, 6:4

Поединок длился 2 часа и 31 минуту. За это время Марченко подал восемь эйсов против шести у соперника, реализовал четыре из десяти брей-пойнтов и сделал четыре двойные ошибки, в свою очередь его оппонент допустил всего три.

Во втором круге украинец сыграет с победителем матча Александра Ричарда (ATP 274) и Гаштау Элиаша (ATP 206).

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В статье: Илья Марченко
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