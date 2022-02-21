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Людмила Киченок покидает парный разряд турнира в Дохе
Украинка не поборется за титул
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии уступили в двух сетах американскому дуэту Кори Гауфф и Джессике Пегуле в первом круге турнира в Дохе.
Людмила Киченок/Елена Остапенко - Кори Гауфф/Джессика Пегула 3:6, 2:6
Теннисистки провели на корте около часа. В каждой партии Киченок и Остапенко проиграли по два гейма на приеме в каждом сете и оформили один брейк за матч.
Ранее Людмила Киченок и Елена Остапенко не смогли выиграть престижный турнир в Дубае.
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