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Новак Джокович одержал первую победу в 2022 году

Теннис
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Серб наконец-то вышел на корт

Новак Джокович одержал первую победу в 2022 году

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый матч в сезоне 2022 года.

Серб стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Новак в двух сетах обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (WC).

Новак Джокович - Лоренцо Музетти 6:3, 6:3

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 7. На счету Музетти — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 7 созданных.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).

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В статье: Новак Джокович
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