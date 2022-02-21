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Новак Джокович одержал первую победу в 2022 году
Серб наконец-то вышел на корт
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл первый матч в сезоне 2022 года.
Серб стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Новак в двух сетах обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (WC).
Новак Джокович - Лоренцо Музетти 6:3, 6:3
Встреча продлилась 1 час 15 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 7. На счету Музетти — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 7 созданных.
За выход в четвертьфинал турнира Джокович сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия).
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