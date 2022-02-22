Цуренко не доиграла матч с россиянкой на турнире WTA в Мексике

Леся Цуренко в первом раунде турнира WTA 250 в Гвадалахаре встречалась со 111-й ракеткой мира из России Анастасией Потаповой. Украинка снялась с матча во втором сете при счете 4:6, 2:2.

По ходу поединка Цуренко обращалась за помощью к физиотерапевту из-за проблем с правой рукой.

Леся Цуренко в текущем сезоне приняла участие в трех турнирах, а ее лучшим результатом является выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.