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Цуренко не доиграла матч с россиянкой на турнире WTA в Мексике

Теннис
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Обидно

Цуренко не доиграла матч с россиянкой на турнире WTA в Мексике

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леся Цуренко в первом раунде турнира WTA 250 в Гвадалахаре встречалась со 111-й ракеткой мира из России Анастасией Потаповой. Украинка снялась с матча во втором сете при счете 4:6, 2:2.

По ходу поединка Цуренко обращалась за помощью к физиотерапевту из-за проблем с правой рукой.

Леся Цуренко в текущем сезоне приняла участие в трех турнирах, а ее лучшим результатом является выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

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В статье: теннис Леся Цуренко
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