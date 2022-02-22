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Цуренко не доиграла матч с россиянкой на турнире WTA в Мексике
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко в первом раунде турнира WTA 250 в Гвадалахаре встречалась со 111-й ракеткой мира из России Анастасией Потаповой. Украинка снялась с матча во втором сете при счете 4:6, 2:2.
По ходу поединка Цуренко обращалась за помощью к физиотерапевту из-за проблем с правой рукой.
Леся Цуренко в текущем сезоне приняла участие в трех турнирах, а ее лучшим результатом является выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.
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