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Драматичное поражение Свитолиной в первом круге турнира в Дохе. ВИДЕО

Теннис
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Украинка снова проиграла

Драматичное поражение Свитолиной в первом круге турнира в Дохе. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина на старте крупного турнира WTA 1000 в Дохе в трех сетах за три часа проиграла 42-й ракетке мира из Чехии Терезе Мартинцовой (7:6, 5:7, 6:7).

В 2022 году Свитолина на турнирах WTA одержала лишь три победы в восьми матчах.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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