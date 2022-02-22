Драматичное поражение Свитолиной в первом круге турнира в Дохе. ВИДЕО

Элина Свитолина на старте крупного турнира WTA 1000 в Дохе в трех сетах за три часа проиграла 42-й ракетке мира из Чехии Терезе Мартинцовой (7:6, 5:7, 6:7).

В 2022 году Свитолина на турнирах WTA одержала лишь три победы в восьми матчах.