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Драматичное поражение Свитолиной в первом круге турнира в Дохе. ВИДЕО
Украинка снова проиграла
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина на старте крупного турнира WTA 1000 в Дохе в трех сетах за три часа проиграла 42-й ракетке мира из Чехии Терезе Мартинцовой (7:6, 5:7, 6:7).
В 2022 году Свитолина на турнирах WTA одержала лишь три победы в восьми матчах.
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