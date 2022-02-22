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Украина и Барбадос представили составы на матч Кубка Дэвиса
Первая игра после ухода Сергея Стаховского
фото - btu.org.ua
Федерация тенниса Украины представила заявки сборных Украины и Барбадоса на матч Кубка Дэвиса, который пройдет 4-5 марта в турецкой гостинице Rixos Premium Belek в Анталии.
Составы команд:
Украина: Илья Марченко, Виталий Сачко, Алексей Крутых, Денис Молчанов, Вячеслав Белинский.
Барбадос: Дариан Кинг, Хейден Льюис, Мэттью Фостер-Иствик, Кайпо Маршалл.
Матч Кубка Дэвиса против Барбадоса для Украины должен был быть домашним, однако Международная федерация тенниса перенесла игру на нейтральную территорию из-за российской агрессии.
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