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Украина и Барбадос представили составы на матч Кубка Дэвиса

Теннис
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Украина и Барбадос представили составы на матч Кубка Дэвиса

фото - btu.org.ua

Новина українською

Федерация тенниса Украины представила заявки сборных Украины и Барбадоса на матч Кубка Дэвиса, который пройдет 4-5 марта в турецкой гостинице Rixos Premium Belek в Анталии.

Составы команд:

Украина: Илья Марченко, Виталий Сачко, Алексей Крутых, Денис Молчанов, Вячеслав Белинский.

Барбадос: Дариан Кинг, Хейден Льюис, Мэттью Фостер-Иствик, Кайпо Маршалл.

Матч Кубка Дэвиса против Барбадоса для Украины должен был быть домашним, однако Международная федерация тенниса перенесла игру на нейтральную территорию из-за российской агрессии.

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В статье: теннис Кубок Дэвиса
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