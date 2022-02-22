Безумный матч в Акапулько: американец обыграл Димитрова с судорогами в решающем сете

Стефан Козлов в первом раунде турнира АТР 500 в Акапулько в статусе «лаки-лузера» сенсационно одолел Григора Димитрова (7:6, 5:7, 6:3) в матче, который продолжался 3 часа и 18 минут.

Во втором сете Козлов при счете 5:3 столкнулся с сильнейшими судорогами – американец на одной ноге без борьбы отдал концовку партии.

Казалось, Димитров без проблем добьет соперника, который еле передвигался по корту, однако в решающем сете Григор не реализовал шесть брейк-поинтов и не смог ответить на единственный брейк Козлова в шестом гейме.

Стефан Козлов в третий раз в карьере обыграл теннисиста из топ-50 и может стать следующим соперником Рафаэля Надаля.