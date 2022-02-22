  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Безумный матч в Акапулько: американец обыграл Димитрова с судорогами в решающем сете
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Безумный матч в Акапулько: американец обыграл Димитрова с судорогами в решающем сете

Теннис
(1 голосов)

Как болгарин отдал эту игру?

Безумный матч в Акапулько: американец обыграл Димитрова с судорогами в решающем сете

фото - ATP

Новина українською

Стефан Козлов в первом раунде турнира АТР 500 в Акапулько в статусе «лаки-лузера» сенсационно одолел Григора Димитрова (7:6, 5:7, 6:3) в матче, который продолжался 3 часа и 18 минут.

Во втором сете Козлов при счете 5:3 столкнулся с сильнейшими судорогами – американец на одной ноге без борьбы отдал концовку партии.

Казалось, Димитров без проблем добьет соперника, который еле передвигался по корту, однако в решающем сете Григор не реализовал шесть брейк-поинтов и не смог ответить на единственный брейк Козлова в шестом гейме.

Стефан Козлов в третий раз в карьере обыграл теннисиста из топ-50 и может стать следующим соперником Рафаэля Надаля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Григор Димитров АТР
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...