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Ангелина Калинина пропустит турнир WTA в Монтеррее

Теннис
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Причины этого решения пока неизвестны

Ангелина Калинина пропустит турнир WTA в Монтеррее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пропустит турнир серии WTA 250 в Монтеррее.

Она была заявлена в основную сетку, однако теперь снялась с соревнований. Официальная причина этого не сообщается.

Напомним, что турнир в Монтеррее состоится с 28 февраля по 6 марта.

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В статье: Ангелина Калинина
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