Ангелина Калинина пропустит турнир WTA в Монтеррее

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пропустит турнир серии WTA 250 в Монтеррее.

Она была заявлена в основную сетку, однако теперь снялась с соревнований. Официальная причина этого не сообщается.

Напомним, что турнир в Монтеррее состоится с 28 февраля по 6 марта.