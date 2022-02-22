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Ангелина Калинина пропустит турнир WTA в Монтеррее
Причины этого решения пока неизвестны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина пропустит турнир серии WTA 250 в Монтеррее.
Она была заявлена в основную сетку, однако теперь снялась с соревнований. Официальная причина этого не сообщается.
Напомним, что турнир в Монтеррее состоится с 28 февраля по 6 марта.
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