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Циципас назвал теннисиста, который чаще всех бьет ракетки

Теннис
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Стефанос высказал свое мнение

Циципас назвал теннисиста, который чаще всех бьет ракетки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас рассказал, кто чаще всего разбивает ракетки.

"Самый красивый человек, который ломает ракетки. Он не так часто делал это на протяжении карьеры. Но когда до этого доходило, в смысле фитнеса Роджеру Федереру нет равных. Никто лучше него не знает, как ломать ракетки", — рассказал Циципас в видео, выложенном в "твиттере" We Are Tennis.

Роджер Федерер шесть раз выиграл Открытый чемпионат Австралии

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В статье: Стефанос Циципас
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