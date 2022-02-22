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Циципас назвал теннисиста, который чаще всех бьет ракетки
Стефанос высказал свое мнение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас рассказал, кто чаще всего разбивает ракетки.
"Самый красивый человек, который ломает ракетки. Он не так часто делал это на протяжении карьеры. Но когда до этого доходило, в смысле фитнеса Роджеру Федереру нет равных. Никто лучше него не знает, как ломать ракетки", — рассказал Циципас в видео, выложенном в "твиттере" We Are Tennis.
Роджер Федерер шесть раз выиграл Открытый чемпионат Австралии
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