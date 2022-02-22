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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала соревнований в Дохе

Теннис
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Вторая ракетка мира легко справилась с соперницей

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала соревнований в Дохе

Новина українською

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), который продлится до 26 февраля.

В матче второго круга Соболенко (1) в двух сетах обыграла представительницу Франции Ализе Корне (WC).

Арина Соболенко - Ализе Корне 6:2, 6:2

Встреча продлилась 1 час 15 минут. Соболенко 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Корне — 3 эйса и 4 двойные ошибки.

За право выйти в четвертьфинал соревнований Соболенко поборется со швейцаркой Хиль Белен Тайхман.

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В статье: Арина Соболенко
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