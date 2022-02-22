Марта Костюк покидает парный турнир в Дохе

Украинская теннисистка Марта Костюк в матче второго раунда парного турнира WTA в Дохе в паре с белоруской Александрой Саснович не справились со своими оппонентками.

Костюк и Саснович уступили россиянке Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс.

Марта Костюк/Александра Саснович - Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс 0:6, 4:6

Матч продлился 1 час. За это время Марта и Александра не смогли оформить ни единого эйса, допустили 5 двойных ошибок, проиграли 6 геймов на своей подаче и сделали 2 брейка.