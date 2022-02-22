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Марта Костюк покидает парный турнир в Дохе

Теннис
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Матч не задался со старта

Марта Костюк покидает парный турнир в Дохе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк в матче второго раунда парного турнира WTA в Дохе в паре с белоруской Александрой Саснович не справились со своими оппонентками.

Костюк и Саснович уступили россиянке Веронике Кудерметовой и бельгийке Элизе Мертенс.

Марта Костюк/Александра Саснович - Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс 0:6, 4:6

Матч продлился 1 час. За это время Марта и Александра не смогли оформить ни единого эйса, допустили 5 двойных ошибок, проиграли 6 геймов на своей подаче и сделали 2 брейка.

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В статье: Марта Костюк Александра Саснович
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