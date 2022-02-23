Надаль и Медведев выиграли стартовые матчи в Акапулько

Рафаэль Надаль в 1/16 финала представительного турнира ATP 500 в Акапулько в первом матче после триумфа на Australian Open за 1 час и 17 минут уверенно обыграл Дениса Кудлу (6:3, 6:2).

Испанец выиграл 96% очков с первой подачи и реализовал 3 из 5 брейк-поинтов, а его следующим оппонентом станет Стефан Козлов.

Даниил Медведев, который в Акапулько может отобрать у Новака Джоковича статус первой ракетки мира, на старте турнира в Мексике за 1 час и 42 минуты прошел Бенуа Пэра (6:3, 6:4).

Россиянин сделал 4 брейка при одном неудачном гейме на своей подаче, а во втором круге его ждет матч с испанцем Пабло Андухаром.