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Надаль и Медведев выиграли стартовые матчи в Акапулько
Фавориты идут дальше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль в 1/16 финала представительного турнира ATP 500 в Акапулько в первом матче после триумфа на Australian Open за 1 час и 17 минут уверенно обыграл Дениса Кудлу (6:3, 6:2).
Испанец выиграл 96% очков с первой подачи и реализовал 3 из 5 брейк-поинтов, а его следующим оппонентом станет Стефан Козлов.
Даниил Медведев, который в Акапулько может отобрать у Новака Джоковича статус первой ракетки мира, на старте турнира в Мексике за 1 час и 42 минуты прошел Бенуа Пэра (6:3, 6:4).
Россиянин сделал 4 брейка при одном неудачном гейме на своей подаче, а во втором круге его ждет матч с испанцем Пабло Андухаром.
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