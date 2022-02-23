  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль и Медведев выиграли стартовые матчи в Акапулько
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль и Медведев выиграли стартовые матчи в Акапулько

Теннис
(1 голосов)

Фавориты идут дальше

Надаль и Медведев выиграли стартовые матчи в Акапулько

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафаэль Надаль в 1/16 финала представительного турнира ATP 500 в Акапулько в первом матче после триумфа на Australian Open за 1 час и 17 минут уверенно обыграл Дениса Кудлу (6:3, 6:2).

Испанец выиграл 96% очков с первой подачи и реализовал 3 из 5 брейк-поинтов, а его следующим оппонентом станет Стефан Козлов.

Даниил Медведев, который в Акапулько может отобрать у Новака Джоковича статус первой ракетки мира, на старте турнира в Мексике за 1 час и 42 минуты прошел Бенуа Пэра (6:3, 6:4).

Россиянин сделал 4 брейка при одном неудачном гейме на своей подаче, а во втором круге его ждет матч с испанцем Пабло Андухаром.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Рафаэль Надаль Даниил Медведев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...