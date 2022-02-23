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Зверева выгнали с турнира в Акапулько за неспортивное поведение

Теннис
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Скандал в АТР-туре

Зверева выгнали с турнира в Акапулько за неспортивное поведение

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Организаторы турнира АТР в Акапулько дисквалифицировали Александра Зверева после того, как немец атаковал судью после поражения в парном матче.

Олимпийский чемпион потерял контроль над собой из-за ошибочного, по его мнению, решения судьи в ключевой момент решающего тайбрейка.

После матча Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке в непосредственной близости от ноги арбитра и нецензурно высказался в его адрес.

Позднее в АТР официально объявили о том, что Александр Зверев снят с турнира в Акапулько. В статусе второго сеяного немец во втором круге должен был сыграть с Петером Гойовчиком.

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В статье: теннис Александр Зверев
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