Зверева выгнали с турнира в Акапулько за неспортивное поведение

Организаторы турнира АТР в Акапулько дисквалифицировали Александра Зверева после того, как немец атаковал судью после поражения в парном матче.

Олимпийский чемпион потерял контроль над собой из-за ошибочного, по его мнению, решения судьи в ключевой момент решающего тайбрейка.

После матча Зверев несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке в непосредственной близости от ноги арбитра и нецензурно высказался в его адрес.

Позднее в АТР официально объявили о том, что Александр Зверев снят с турнира в Акапулько. В статусе второго сеяного немец во втором круге должен был сыграть с Петером Гойовчиком.