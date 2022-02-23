Марченко разгромно проиграл во втором круге челленджера в Италии

Илья Марченко в статусе шестого сеяного во втором круге турнира ATP Challenger Tour в Форли (Италия) в двух сетах уступил 274-й ракетке мира из США Александру Ричарду (3:6, 5:7).

Судьбу первого сета решил брейк от американца в восьмом гейме. Во второй партии Марченко отыгрался со счета 1:5, однако сразу же отдал свою подачу и не помешал сопернику сделать последний шаг в следующий раунд.

В Форли Илья Марченко заработал 730 евро призовых и 7 очков в рейтинг АТР.