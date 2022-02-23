  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марченко разгромно проиграл во втором круге челленджера в Италии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марченко разгромно проиграл во втором круге челленджера в Италии

Теннис
(1 голосов)

Полоса неудач не отступает

Марченко разгромно проиграл во втором круге челленджера в Италии

Новина українською

Илья Марченко в статусе шестого сеяного во втором круге турнира ATP Challenger Tour в Форли (Италия) в двух сетах уступил 274-й ракетке мира из США Александру Ричарду (3:6, 5:7).

Судьбу первого сета решил брейк от американца в восьмом гейме. Во второй партии Марченко отыгрался со счета 1:5, однако сразу же отдал свою подачу и не помешал сопернику сделать последний шаг в следующий раунд.

В Форли Илья Марченко заработал 730 евро призовых и 7 очков в рейтинг АТР.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Илья Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...