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Маррей проиграл Синнеру и покинул турнир в Дубае
Ветеран уже не тот
Фото: Getty Images
Экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей в 1/8 финала крупного турнира АТР 500 в Дубае уступил Яннику Синнеру (5:7, 2:6).
Маррей отдал три гейма на своей подаче, а на приеме не заработал ни одного брейк-поинта.
После выхода в финал турнира АТР 250 в Сиднее Маррей на четырех турнирах кряду не смог пройти дальше второго круга.
Янник Синнер в 1/4 финала сыграет с Хубертом Хуркачем.
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