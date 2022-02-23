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Маррей проиграл Синнеру и покинул турнир в Дубае

Теннис
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Ветеран уже не тот

Маррей проиграл Синнеру и покинул турнир в Дубае

Фото: Getty Images

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Экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей в 1/8 финала крупного турнира АТР 500 в Дубае уступил Яннику Синнеру (5:7, 2:6).

Маррей отдал три гейма на своей подаче, а на приеме не заработал ни одного брейк-поинта.

После выхода в финал турнира АТР 250 в Сиднее Маррей на четырех турнирах кряду не смог пройти дальше второго круга.

Янник Синнер в 1/4 финала сыграет с Хубертом Хуркачем.

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В статье: теннис Энди Маррей Янник Синнер
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