Маррей проиграл Синнеру и покинул турнир в Дубае

Экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей в 1/8 финала крупного турнира АТР 500 в Дубае уступил Яннику Синнеру (5:7, 2:6).

Маррей отдал три гейма на своей подаче, а на приеме не заработал ни одного брейк-поинта.

После выхода в финал турнира АТР 250 в Сиднее Маррей на четырех турнирах кряду не смог пройти дальше второго круга.

Янник Синнер в 1/4 финала сыграет с Хубертом Хуркачем.