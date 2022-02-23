Паула Бадоса уступила Кори Гауфф в третьем круге турнира в Дохе

Испанская теннисистка Паула Бадоса, которая занимает четвёртое место в рейтинге WTA, проиграла американке Кори Гауфф, идущей 23-й в списке сильнейших теннисисток мира, в третьем круге турнира в Дохе (Катар).

Паула Бадоса - Кори Гауфф 6:2, 6:3

Матч продолжался 1 час и 17 минут. Кори смогла реализовать четыре из девяти брейк-пойнтов, тогда как третья сеяная на турнире Бадоса – лишь один из трёх.

Соперницей 17-летней Гауфф по четвертьфиналу станет победительница матча Джессика Пегула (США, 9) — Мария Саккари (Греция, 6).