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Надаль отреагировал на решение дель Потро завершить карьеру
Рафа поддержал своего коллегу
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение Хуан-Мартина дель Потро завершить профессиональную карьеру.
"Очень жаль, что такому человеку, как Хуан-Мартин, пришлось пройти через всё это на протяжении карьеры. Он один из лучших игроков, выходивших на корт в последние годы. Из-за такого количества проблем со здоровьем он лишился возможности построить карьеру, какую заслужил и какую нам всем хотелось бы видеть", — приводит слова Надаля Daily Express.
Дель Потро принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Аргентинец провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) ранее в феврале.
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