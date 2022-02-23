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Надаль отреагировал на решение дель Потро завершить карьеру

Теннис
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Рафа поддержал своего коллегу

Надаль отреагировал на решение дель Потро завершить карьеру

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение Хуан-Мартина дель Потро завершить профессиональную карьеру.

"Очень жаль, что такому человеку, как Хуан-Мартин, пришлось пройти через всё это на протяжении карьеры. Он один из лучших игроков, выходивших на корт в последние годы. Из-за такого количества проблем со здоровьем он лишился возможности построить карьеру, какую заслужил и какую нам всем хотелось бы видеть", — приводит слова Надаля Daily Express.

Дель Потро принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Аргентинец провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) ранее в феврале.

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В статье: Рафаэль Надаль
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