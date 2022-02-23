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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал WTA-1000 в Дохе
Белорусская теннисистка отдала три гейма сопернице
фото - flashscore.com.ua
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче третьего круга Соболенко (1) обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
Арина Соболенко - Хиль Белен Тайхман 6:2, 6:1
Встреча продлилась 1 час 5 минут. Соболенко 1 раз подала навылет и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Тайхман — 2 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
За путёвку в полуфинал Соболенко поборется с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Ига Свёнтек (Польша,7).
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