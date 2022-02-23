Джокович: Не думаю, что решение о дисквалификации Зверева было слишком суровым

Первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович высказался о поведении Александра Зверева на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

"В прошлом я совершал ошибки, когда у меня случались истерики на корте. Я понимаю, через что проходит в этот момент игрок. Но, конечно, я не оправдываю поступок Зверева. Но, судя по его недавнему заявлению, он справился с этим правильно. Он сказал, что совершил ошибку и его действия были неуместны.

Не думаю, что решение о дисквалификации было слишком суровым. В поставленных обстоятельствах оно было верным. Конечно, это тяжело для игрока – быть дисквалифицированным с турнира. Я знаю, что это такое. Полтора года назад со мной случилось нечто похожее: меня дисквалифицировали с турнира "Большого шлема" за непреднамеренный удар по арбитру. Я признаю, что это было ошибкой.

Надеюсь, он проанализирует этот случай и не позволит чему-то подобному вновь случиться в его жизни. Я уверен, что он подойдёт к этому по-взрослому", — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Зверев получил дисквалификацию на весь турнир за то, что несколько раз ударил ракеткой по судейской вышке после поражения в матче парного разряда, где выступал вместе с бразильцем Марсело Мело.