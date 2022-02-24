  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. "Не могу не реветь". Свитолина отреагировала на вторжение России в Украину
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не могу не реветь". Свитолина отреагировала на вторжение России в Украину

Теннис
(1 голосов)

Молимся за Украину!

"Не могу не реветь". Свитолина отреагировала на вторжение России в Украину

Фото - Facebook

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Twitter высказалась о начале полномасштабной войны со стороны России.

«Я не могу…#Україна», - написала теннисистка.

Накануне Свитолина отреагировала на признание президентом России Владимиром Путиным независимости так называемых «ЛНР» та «ДНР».

«Горжусь тем, что я украинка. Объединяемся в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...