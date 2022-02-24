"Не могу не реветь". Свитолина отреагировала на вторжение России в Украину

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Twitter высказалась о начале полномасштабной войны со стороны России.

«Я не могу…#Україна», - написала теннисистка.

Накануне Свитолина отреагировала на признание президентом России Владимиром Путиным независимости так называемых «ЛНР» та «ДНР».

«Горжусь тем, что я украинка. Объединяемся в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине».