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"Не могу не реветь". Свитолина отреагировала на вторжение России в Украину
Молимся за Украину!
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина на своей странице в Twitter высказалась о начале полномасштабной войны со стороны России.
«Я не могу…#Україна», - написала теннисистка.
I can’t…..???????????????????????????????????????????????????????????? #Україна #Ukraine— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 24, 2022
Накануне Свитолина отреагировала на признание президентом России Владимиром Путиным независимости так называемых «ЛНР» та «ДНР».
«Горжусь тем, что я украинка. Объединяемся в это сверхсложное время ради мира и будущего нашего государства. Слава Украине».
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