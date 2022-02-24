Российский теннисист: "Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России"

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в Twitter прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

«Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России после сегодняшнего дня», - написал звездный теннисист.

Алчность одного человека, доведёт до слёз многих матерей России после сегодняшнего дня. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 24, 2022

Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил «о проведении специальной военной операции».

Российские войска нанесли удары по военным и гражданским объектам в 17 областям Украины.