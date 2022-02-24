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Российский теннисист: "Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России"

Теннис
(1 голосов)

Так и будет

Российский теннисист: "Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России"

фото - sukofamily.org

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в Twitter прокомментировал вторжение российских войск в Украину.

«Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России после сегодняшнего дня», - написал звездный теннисист.

Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил «о проведении специальной военной операции».

Российские войска нанесли удары по военным и гражданским объектам в 17 областям Украины.

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В статье: теннис война с Россией
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