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Российский теннисист: "Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России"
Так и будет
фото - sukofamily.org
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в Twitter прокомментировал вторжение российских войск в Украину.
«Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России после сегодняшнего дня», - написал звездный теннисист.
Алчность одного человека, доведёт до слёз многих матерей России после сегодняшнего дня.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 24, 2022
Президент России Владимир Путин в четверг утром объявил «о проведении специальной военной операции».
Российские войска нанесли удары по военным и гражданским объектам в 17 областям Украины.
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