"Все шокированы". Сборная Украины по баскетболу после нападения на страну Россией отменила утреннюю тренировку перед матчем с Испанией в отборе на ЧМ-2023

Сборная Украины по баскетболу не вышла на утреннюю тренировку перед поединком с Испанией в рамках отбора на ЧМ-2023.

Сообщается, что подопечные Айнарса Багатскиса находятся в шоке после того, как президент России Владимир Путин объявил войну Украине.

«Все шокированы. Утренняя тренировка отменена. Решения по матчу с Испанией пока нет. Но все угнетены и об игре никто сейчас не думает», - сообщает корреспондент Sport.ua Максим Гаптар.

Матч Испания – Украина должен быть сыгран сегодня в Кордобе в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире игру планирует показать телеканал XSport.