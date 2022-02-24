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  4. "Все шокированы". Сборная Украины по баскетболу после нападения на страну Россией отменила утреннюю тренировку перед матчем с Испанией в отборе на ЧМ-2023
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"Все шокированы". Сборная Украины по баскетболу после нападения на страну Россией отменила утреннюю тренировку перед матчем с Испанией в отборе на ЧМ-2023

Теннис
(1 голосов)

Проведение игры маловероятно

"Все шокированы". Сборная Украины по баскетболу после нападения на страну Россией отменила утреннюю тренировку перед матчем с Испанией в отборе на ЧМ-2023

Новина українською

Сборная Украины по баскетболу не вышла на утреннюю тренировку перед поединком с Испанией в рамках отбора на ЧМ-2023.

Сообщается, что подопечные Айнарса Багатскиса находятся в шоке после того, как президент России Владимир Путин объявил войну Украине.

«Все шокированы. Утренняя тренировка отменена. Решения по матчу с Испанией пока нет. Но все угнетены и об игре никто сейчас не думает», - сообщает корреспондент Sport.ua Максим Гаптар.

Матч Испания – Украина должен быть сыгран сегодня в Кордобе в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире игру планирует показать телеканал XSport.

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В статье: сборная Украины по баскетболу война с Россией
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