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Свитолина: Мы просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира
Пока еще не поздно…
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова высказалась о войне, развязанной российскими оккупантами на территории ее родины.
«Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира...
Искренне благодарю наших парней и девушек, которые защищают нашу Родину», - написала теннисистка в Твиттере.
Mоє серце обливається кров'ю…????— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 25, 2022
Ми, украïнцi, просимо підтримку і допомогу всього повномасштабного цивилизованного cвiту..
Щиро дякую нашим хлопцем i дiвчата, якi боронять нашу Батькивщину ???????????????? #нівійнівукраїні #україна
Россия объявила о полномасштабном нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.
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