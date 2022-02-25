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Свитолина: Мы просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира

Теннис
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Свитолина: Мы просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова высказалась о войне, развязанной российскими оккупантами на территории ее родины.

«Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира...

Искренне благодарю наших парней и девушек, которые защищают нашу Родину», - написала теннисистка в Твиттере.

Россия объявила о полномасштабном нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.

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В статье: Элина Свитолина война с Россией
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