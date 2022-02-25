Свитолина: Мы просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова высказалась о войне, развязанной российскими оккупантами на территории ее родины.

«Мое сердце обливается кровью… Мы, украинцы, просим поддержки и помощи всего полномасштабного цивилизованного мира...

Искренне благодарю наших парней и девушек, которые защищают нашу Родину», - написала теннисистка в Твиттере.

Mоє серце обливається кров'ю…????

Ми, украïнцi, просимо підтримку і допомогу всього повномасштабного цивилизованного cвiту..



Щиро дякую нашим хлопцем i дiвчата, якi боронять нашу Батькивщину ???????????????? #нівійнівукраїні #україна — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 25, 2022

Россия объявила о полномасштабном нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.