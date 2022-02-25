Чешский теннисист поддержал Украину после того, как отобрал у Джоковича статус первой ракетки мира

Иржи Веселы накануне в четвертьфинале турнира АТР 500 в Дубае сенсационно обыграл Новака Джоковича (4:6, 6:7).

Фиаско серба привело к тому, что с понедельника первой ракеткой мира вместо него станет россиянин Даниил Медведев.

После матча Веселы маркером написал на камере «Украина».

Примечательно, что в трансляции не показали развернутую версию автографа.

Россия объявила о полномасштабном нападении на Украину утром в четверг, 24 февраля. За первый день войны украинской армии удалось ликвидировать более 800 захватчиков.