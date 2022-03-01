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Международная федерация тенниса забрала турниры с территории россии и беларуси
АTP и WTA туры пока что молчат
Фото: sport.ru
Международная федерация тенниса сообщает об отмене всех турниров на территории стран-агрессоров россии и беларуси. Также в сообщении говорится о том, что теннисисты из этих стран не смогут участвовать в соревнованиях.
Пока россияне и белорусы не отстранены от ATP (мужской тур) и WTA (женский тур). Напомним, что ранее самая рейтинговая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась играть против соперников из россии и беларуси, если они будут представлять свои страны, гимн, символику. Реакция тура неизвестна.
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