Международная федерация тенниса забрала турниры с территории россии и беларуси

Международная федерация тенниса сообщает об отмене всех турниров на территории стран-агрессоров россии и беларуси. Также в сообщении говорится о том, что теннисисты из этих стран не смогут участвовать в соревнованиях.

Пока россияне и белорусы не отстранены от ATP (мужской тур) и WTA (женский тур). Напомним, что ранее самая рейтинговая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась играть против соперников из россии и беларуси, если они будут представлять свои страны, гимн, символику. Реакция тура неизвестна.