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Международная федерация тенниса забрала турниры с территории россии и беларуси

Теннис
(1 голосов)

АTP и WTA туры пока что молчат

Международная федерация тенниса забрала турниры с территории россии и беларуси

Фото: sport.ru

UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация тенниса сообщает об отмене всех турниров на территории стран-агрессоров россии и беларуси. Также в сообщении говорится о том, что теннисисты из этих стран не смогут участвовать в соревнованиях.

Пока россияне и белорусы не отстранены от ATP (мужской тур) и WTA (женский тур). Напомним, что ранее самая рейтинговая украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась играть против соперников из россии и беларуси, если они будут представлять свои страны, гимн, символику. Реакция тура неизвестна.

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В статье: война с Россией
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