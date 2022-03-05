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Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Монтеррее
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Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №15) проиграла в матче 1/4 финала турнира в Монтеррее. Наша спортсменка уступила Марии Осорио-Серрано (WTA №44). Счет встречи 1-2 (6:1, 5:7, 6:7).
За два с половиной часа украинка совершила 5 эйсов, реализовала 4 брейк-пойнта и допустила 3 двойные ошибки. Ее соперница 2 раза подала навылет, допустила одну двойную и сделала 3 брейка.
В полуфинале Осорио-Серрано сыграет с испанкой Нурией Парризан-Диас.
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