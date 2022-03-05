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Жеребьевка Кубка Дэвиса. Против кого соревнуются украинцы?

Теннис
(1 голосов)

Наши сыграют против Барбадоса

Жеребьевка Кубка Дэвиса. Против кого соревнуются украинцы?

UA-Футбол
Новина українською

Жеребьевка матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, которая состоится в Анталии. Как это было?

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