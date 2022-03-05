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WTA. Ястремская вышла в финал турнира
Обыграла фаворитку
Фото: Eurosport
Лион (WTA), украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира обыграла румынку Сорану Кирстю. Это первый финал турнира для Ястремской за два года. Теперь у Даяны 5 выходов финалов WTA, 3 она выиграла и 1 проиграла.
Крытые корты, хард.
Даяна Ястремская (Украина) – Сорана-Михаэла Кирстя (Румыния)
7:6|4:6|6:4
Даяна – 140 ракетка мира, Сорана – 30.
В финале турнира Ястремская сыграет с китаянкой Чжан Шуай.
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