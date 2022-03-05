WTA. Ястремская вышла в финал турнира

Лион (WTA), украинская теннисистка Даяна Ястремская в полуфинале турнира обыграла румынку Сорану Кирстю. Это первый финал турнира для Ястремской за два года. Теперь у Даяны 5 выходов финалов WTA, 3 она выиграла и 1 проиграла.

Крытые корты, хард.

Даяна Ястремская (Украина) – Сорана-Михаэла Кирстя (Румыния)

7:6|4:6|6:4

Даяна – 140 ракетка мира, Сорана – 30.

В финале турнира Ястремская сыграет с китаянкой Чжан Шуай.